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21 травня 2019, вівторок, 13:49 412
Вибори 2019-05-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість"

Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість"

Розпуск парламенту 8-го скликання абсолютно виправданий і є логічною відповіддю на сьогоднішню ситуацію в країні. Про це йдеться в офіційній заяві партії "Соціальна справедливість", інформує портал політсили.

"Після Революції гідності українці очікували на комплексні зміни та перетворення в країні. Однак запит людей не було задоволено: життєво необхідні реформи "буксувалися", як результат, країна продовжує боротися за своє існування як незалежної держави. Лише зміна системи виборів і подальше перезавантаження влади може привести до позитивних перетворень в Україні", - наголосила голова партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак.

"Соціальна справедливість" виступає за те, щоб наступні парламентські вибори пройшли за новою виборчою системою - системою відкритих виборчих списків.

"Ми послідовно виступаємо за зміну системи виборів. Нинішня мажоритарно-пропорційна система є занадто корумпованою, вона позбавляє виборців можливості впливати на списки, натомість допомагає виграти вибори тому, хто купить більше голосів", - йдеться у заяві.

У політичній силі впевнені, що існуюча система виборів має відійти у минуле. Адже вона знищує внутрішньопартійну демократію і, як наслідок, будь-які сподівання на докорінні зміни життя в країні.

Алла Шлапак додала, що перед країною стоїть багато викликів.

"Сьогодні нам необхідно повернути єдність і суспільну злагоду. В державі має бути забезпечений надійний фундамент для подальших позитивних змін. Перезавантаження влади - це перший крок на шляху побудови успішної країни", - заявила голова партії.

Вона також запевнила, що партія "Соціальна справедливість" готова до виборів і команда цілком відповідає запиту суспільства на оновлення.

Нагадаємо, що партія "Соціальна справедливість" візьме участь у наступних парламентських виборах. Політсила вже презентувала нову національну стратегію. Вона базуватиметься на ідеях людяної, соціальної, справедливої держави з ринковою економікою, високим рівнем соціального захисту та дотриманням прав і свобод громадян.

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