Невідомий повідомив про мінування ЛНУ ім. Франка у Львові

Невідомий 21 травня близько 11:30 повідомив про замінування головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Анонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Львові.