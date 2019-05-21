Невідомий повідомив про мінування ЛНУ ім. Франка у Львові

Невідомий 21 травня близько 11:30 повідомив про замінування головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.\r\nАнонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Львові.