Неизвестный сообщил о минировании Академии сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове

Неизвестный 21 мая сообщил о минировании Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nАноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.\r\nСообщение поступило на электронную почту Главного управления Национальной полиции во Львовской области с электронного ящика dnr_terror2@meta.ua, аноним подписался как "Smert_Fashizmu2 Smert Fashizmu" .\r\nОн сообщил о минировании корпуса академии на ул. Героев Майдана, а также Института морально-психологического обеспечения академии на ул. Батуринской.\r\nНа место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании ТЦ во Львове.