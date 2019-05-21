Неизвестный сообщил о минировании Академии сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове

Неизвестный 21 мая сообщил о минировании Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Аноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.

Сообщение поступило на электронную почту Главного управления Национальной полиции во Львовской области с электронного ящика dnr_terror2@meta.ua, аноним подписался как "Smert_Fashizmu2 Smert Fashizmu" .

Он сообщил о минировании корпуса академии на ул. Героев Майдана, а также Института морально-психологического обеспечения академии на ул. Батуринской.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании ТЦ во Львове.