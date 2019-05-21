Екс-голова КС Шевчук оскаржив своє звільнення

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.\r\nПро це журналістам сказав його адвокат Андрій Федур, передають Українські Новини.\r\nОб 11:55 захисник подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва.\r\n"Сьогодні Станіслав Володимирович Шевчук подав скаргу на рішення Конституційного Суду України", - заявив він.\r\nЗі слів адвоката, позивач просить суд поновити його на посаді судді та на посаді голови КС.\r\nФедур вважає цю справу надзвичайно простою.\r\n"У цій справі немає жодних політичних аспектів", - сказав він.\r\nАдвокат зазначив, що позов подано саме 21 травня, щоб не зірвати інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня.\r\nЗ його слів, у позові йдеться про відсутність будь-яких дисциплінарних проступків з боку Шевчука.\r\nФедур вважає, що голову КС звільнено через внутрішні інтриги серед суддів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи.\r\nРаніше Конституційний Суд обрав нового голову.\r\nТим часом, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.