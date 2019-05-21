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21 травня 2019, вівторок, 12:15 38
Політика 2019-05-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Екс-голова КС Шевчук оскаржив своє звільнення

Екс-голова КС Шевчук оскаржив своє звільнення

Шевчук. Фото: прес-служба суду
Шевчук. Фото: прес-служба суду

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

Про це журналістам сказав його адвокат Андрій Федур, передають Українські Новини.

Об 11:55 захисник подав позов до канцелярії Окружного адміністративного суду Києва.

"Сьогодні Станіслав Володимирович Шевчук подав скаргу на рішення Конституційного Суду України", - заявив він.

Зі слів адвоката, позивач просить суд поновити його на посаді судді та на посаді голови КС.

Федур вважає цю справу надзвичайно простою.

"У цій справі немає жодних політичних аспектів", - сказав він.

Адвокат зазначив, що позов подано саме 21 травня, щоб не зірвати інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня.

З його слів, у позові йдеться про відсутність будь-яких дисциплінарних проступків з боку Шевчука.

Федур вважає, що голову КС звільнено через внутрішні інтриги серед суддів.

Як повідомляли Українські Новини, КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи.

Раніше Конституційний Суд обрав нового голову.

Тим часом, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.

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