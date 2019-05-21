Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук обжалует свое увольнение, - СМИ

Защита Станислава Шевчука, которого неделю назад уволили с должности судьи Конституционного суда (КС) и отстранили от руководства КС 21 мая подает в Окружной админсуд Киева иск об отмене соответствующих документов КС. Об этом адвокат Андрей Федур написал в Facebook, сообщает портал strana.ua.

"Подан иск о признании постановления Конституционного Суда Украины об увольнении Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи КС Украины незаконным, об отмене ее и восстановлении в должности Судьи и Председателя Суда", - сообщил он.

Также он анонсировал возле здания Окружного административного суда (г. Киев, ул. Петра Болбочана, 8) брифинг по этому поводу, на котором Федур планирует сообщить о деталях дела и возможных перспективах.

Напомним, что 14 мая Главу Конституционного суда Украины (КС) Станислава Шевчука голосами 12 судей лишили статуса судьи. Таким образом, он потерял статус главы суда. Вместо него избрана главой КСУ судья Наталья Шаптала, которая проходит по уголовному делу об узурпации власти Януковичем (за голосование за возвращение Конституции 1996 года).