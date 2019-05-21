Невідомий повідомив про мінування Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Львові

Невідомий 21 травня повідомив про мінування Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Анонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.

Повідомлення надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області з електронної скриньки dnr_terror2@meta.ua, анонім підписався як "Smert_Fashizmu2 Smert Fashizmu" .

Він повідомив про мінування корпусу академії на вул. Героїв Майдану, а також Інституту морально-психологічного забезпечення академії на вул. Батуринської.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про замінування ТЦ у Львові.