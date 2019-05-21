Неизвестный сообщил о минировании ТЦ во Львове

Неизвестный 21 мая около 9:30 сообщил о минировании крупного торгового центра во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nАноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.\r\nТорговый центр находится на ул. Под Дубом.\r\nНа место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция задержала заявившего о минировании объекта львовянина во время совершения звонка.