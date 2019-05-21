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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 10:30 667
Происшествия 2019-05-22T10:15:11+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании ТЦ во Львове

Неизвестный сообщил о минировании ТЦ во Львове

Неизвестный 21 мая около 9:30 сообщил о минировании крупного торгового центра во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Аноним не выдвигал требования, которые могли бы не допустить взрыв.

Торговый центр находится на ул. Под Дубом.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала заявившего о минировании объекта львовянина во время совершения звонка.

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