За квітень ціни на яйця впали до 20 гривень за десяток

У квітні середні споживчі ціни на яйця знизилися на 11%, або на 2,5 гривні, до 20,2 гривні за 10 штук порівняно з березнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищі середні ціни зафіксовані в Харківській області - 24,61 гривні\/10 штук, а найнижчі - у Тернопільській області - 16,72 гривні\/10 штук.\r\nУ березні середні споживчі ціни на яйця знаходилися на рівні 22,7 гривні за 10 штук.\r\nТакож за минулий місяць знизилися ціни на гречку на 0,5%, або на 0,08 гривні, до 16,7 гривні\/кг порівняно з березнем.\r\nПри цьому ціни на макаронні вироби підвищилися на 1%, або на 0,19 гривні, до 18,19 гривні\/кг, на борошно пшеничне - на 0,6%, або на 0,07 гривні до 11,71 гривні\/кг\r\nУ квітні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 0,5%, або на 0,07 гривні, до 13,09 гривні за 500 м порівняно з березнем.\r\nЦіни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту підвищилися на 1%, або на 0,22 гривні, до 22,85 гривні\/кг, на житній хліб - на 1%, або на 0,18 гривні, до 19,2 гривні\/кг\r\nУ свою чергу ціни на соняшникову олію знизилися на 0,09%, або на 0,03 гривні, до 34,95 гривні\/літр порівняно з березнем.\r\nЦукор впав в ціні на 0,6% до 14,08 гривні\/кг порівняно з березнем.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні ціни на борщовий набір підвищилися на 25%, або на 17,32 гривні, до 87,26 гривні\/кг порівняно з березнем.\r\nКрім того, у квітні сало подешевшало майже на гривню.\r\nУ свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.