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21 травня 2019, вівторок, 11:19 24
Економіка 2019-05-21T13:00:03+03:00
Українські Новини
За квітень ціни на яйця впали до 20 гривень за десяток

За квітень ціни на яйця впали до 20 гривень за десяток

Яйця. Фото: nasha-kuhnya.com
Яйця. Фото: nasha-kuhnya.com

У квітні середні споживчі ціни на яйця знизилися на 11%, або на 2,5 гривні, до 20,2 гривні за 10 штук порівняно з березнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищі середні ціни зафіксовані в Харківській області - 24,61 гривні/10 штук, а найнижчі - у Тернопільській області - 16,72 гривні/10 штук.

У березні середні споживчі ціни на яйця знаходилися на рівні 22,7 гривні за 10 штук.

Також за минулий місяць знизилися ціни на гречку на 0,5%, або на 0,08 гривні, до 16,7 гривні/кг порівняно з березнем.

При цьому ціни на макаронні вироби підвищилися на 1%, або на 0,19 гривні, до 18,19 гривні/кг, на борошно пшеничне - на 0,6%, або на 0,07 гривні до 11,71 гривні/кг

У квітні середні споживчі ціни на батон підвищилися на 0,5%, або на 0,07 гривні, до 13,09 гривні за 500 м порівняно з березнем.

Ціни на пшеничний хліб з борошна вищого сорту підвищилися на 1%, або на 0,22 гривні, до 22,85 гривні/кг, на житній хліб - на 1%, або на 0,18 гривні, до 19,2 гривні/кг

У свою чергу ціни на соняшникову олію знизилися на 0,09%, або на 0,03 гривні, до 34,95 гривні/літр порівняно з березнем.

Цукор впав в ціні на 0,6% до 14,08 гривні/кг порівняно з березнем.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні ціни на борщовий набір підвищилися на 25%, або на 17,32 гривні, до 87,26 гривні/кг порівняно з березнем.

Крім того, у квітні сало подешевшало майже на гривню.

У свою чергу у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%.

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