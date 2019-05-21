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21 травня 2019, вівторок, 10:31 25
Економіка 2019-05-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Після інавгурації Зеленського долар впав на 15 копійок, а євро - на 19

Після інавгурації Зеленського долар впав на 15 копійок, а євро - на 19

Долар
Долар

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 травня на 14,8 коп. до 26,3303 UAH/USD, курс купівлі - на 15,03 коп. до 26,0451 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 17,24 коп. до 28,9963 UAH/EUR, курс продажу знизився на 19,39 коп. до 29,4631 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рубліві
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,0451 26,3303 28,9963 29,4631 3,62 4,16
Максимальний 26,1500 26,6000 29,2000 29,8000 3,97 5,00
Мінімальний 25,8000 26,2300 28,8000 29,3000 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського.

Раніше долар продовжував падати.

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