Після інавгурації Зеленського долар впав на 15 копійок, а євро - на 19

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУ вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 травня на 14,8 коп. до 26,3303 UAH\/USD, курс купівлі - на 15,03 коп. до 26,0451 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 17,24 коп. до 28,9963 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 19,39 коп. до 29,4631 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рубліві\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,0451\r\n26,3303\r\n28,9963\r\n29,4631\r\n3,62\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1500\r\n26,6000\r\n29,2000\r\n29,8000\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,8000\r\n26,2300\r\n28,8000\r\n29,3000\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню у вівторок: офіційний курс валют після інавгурації Зеленського.\r\nРаніше долар продовжував падати.