83 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

83 населених пункти знеструмлені через сильного вітру та дощу у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області.\r\nВедуться роботи по відновленню енергопостачання.\r\nДо ремонтних робіт залучено бригади енергопостачальної компанії "Львівобленерго".\r\nУ Львівській області прогнозується продовження сильних дощів до 24 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлено з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.