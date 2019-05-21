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21 травня 2019, вівторок, 10:35 41
Події 2019-05-21T12:30:04+03:00
Українські Новини
83 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

83 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

83 населених пункти знеструмлені через сильного вітру та дощу у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До ремонтних робіт залучено бригади енергопостачальної компанії "Львівобленерго".

У Львівській області прогнозується продовження сильних дощів до 24 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлено з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.

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