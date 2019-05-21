83 населених пункти знеструмлені через негоду у Львівській області

Зеленський домовився про дострокові вибори 21 липня на зустрічі з фракціями 13:06

Апеляційний суд допитав потерпілого у справі члена ВРП Гречківського 13:03

Поліція встановлює осіб, що кинули гранату в будинок бізнесмена в Рівному 12:51

ДБР почало розслідувати держзраду Порошенка за заявою Портнова 12:44