24 населенных пункта обесточены из-за непогоды во Львовской области

24 населенных пункта обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Обесточены 9 линий электропередачи 6-10кВ.\r\nБольше всего населенных пунктов без электроэнергии – в Перемышлянском районе области (13).\r\nВедутся работы по восстановлению энергоснабжения.\r\nК ремонтным работам привлечены 10 бригад энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго" в составе 47 человек и 12 единиц техники.\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник в Украине похолодает.