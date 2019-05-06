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06 мая 2019, понедельник, 17:30 321
Происшествия 2019-05-06T17:36:58+03:00
Українські Новини
24 населенных пункта обесточены из-за непогоды во Львовской области

24 населенных пункта обесточены из-за непогоды во Львовской области

24 населенных пункта обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Обесточены 9 линий электропередачи 6-10кВ.

Больше всего населенных пунктов без электроэнергии – в Перемышлянском районе области (13).

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ремонтным работам привлечены 10 бригад энергопоставляющей компании "Львовоблэнерго" в составе 47 человек и 12 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, во вторник в Украине похолодает.

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