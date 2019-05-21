Невідомий повідомив про замінування ТЦ у Львові

Невідомий 21 травня близько 9:30 повідомив про мінування великого торгового центру у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Анонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.

Торговий центр знаходиться на вул. Під Дубом.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала заявив про мінування об'єкта львів'янина під час здійснення дзвінка.