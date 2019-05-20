Полиция задержала заявившего о минировании объекта львовянина во время совершения звонка

Полиция 20 мая задержала 23-летнего жителя Львова во время совершения им звонка в полицию о минировании объекта на ул. Зализничной во Львове. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области, передают Українські Новини.

"Сегодня утром, на телефон 102 поступил телефонный звонок о минировании помещения на улице Зализничной", - говорится в сообщении.

Диспетчер продолжила говорить с заявителем и параллельно сообщила о происшествии экипажу патрульной полиции.

Патрульные, которые были неподалеку, направились к таксофону, откуда осуществлялся звонок.

Там они обнаружили мужчину, который еще не успел закончить разговор.

Мужчину установили в базе данных, им оказался 23-летний львовянин.

К объекту, которое якобы было заминировано, приехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, газовая служба, бригада скорой медицинской помощи, кинолог.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 16 мая сообщил о минировании 7 отелей во Львове.