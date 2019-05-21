Верховний суд засекретив автора скандального повідомлення про підтримку закону про мову, яке не погодив сам суд

У Верховному суді відмовилися надати достовірну інформацію про те, хто конкретно виступив автором інформації, розміщеної на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook даного держоргану, в якій йшлося про те, що Верховний Суд підтримав прийняття Верховною Радою законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної ", назвавши його прийняття "відновленням історичної справедливості". Про це йдеться у відповідному відповіді на інформаційний запит редакції Інформаційного агентства Українські Новини, отриманого з Управління інформаційної та комунікаційної діяльності даного суду.\r\n"Процес створення подібних публікацій передбачає колективну роботу багатьох співробітників управління", - йдеться в листі.\r\n\r\nНагадаємо, як повідомляло агентство, Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про функціонування української мови як державної.\r\nПро це йдеться у відповіді Верховного Суду на попередній запит Українських Новин.\r\nУ своєму пості суд також висловив підтримку тому, що українська мова тепер буде "надійно оберігатися державою".\r\n"Українські Новини" звернулися із запитом до Верховного Суду і отримали відповідь, що адмініструванням сторінки в соціальній мережі Facebook займається прес-центр Верховного Суду та узгодження публікацій в соцмережі, які не стосуються процесуальної діяльності, здійснюється на рівні прес-центру.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості".