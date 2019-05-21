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21 травня 2019, вівторок, 10:31 34 Документ
Судова влада 2019-05-21T13:15:03+03:00
Українські Новини
Верховний суд засекретив автора скандального повідомлення про підтримку закону про мову, яке не погодив сам су

Верховний суд засекретив автора скандального повідомлення про підтримку закону про мову, яке не погодив сам суд

У Верховному суді відмовилися надати достовірну інформацію про те, хто конкретно виступив автором інформації, розміщеної на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook даного держоргану, в якій йшлося про те, що Верховний Суд підтримав прийняття Верховною Радою законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної ", назвавши його прийняття "відновленням історичної справедливості". Про це йдеться у відповідному відповіді на інформаційний запит редакції Інформаційного агентства Українські Новини, отриманого з Управління інформаційної та комунікаційної діяльності даного суду.

"Процес створення подібних публікацій передбачає колективну роботу багатьох співробітників управління", - йдеться в листі.

Нагадаємо, як повідомляло агентство, Судді Верховного Суду відхрестилися від підтримки закону про функціонування української мови як державної.

Про це йдеться у відповіді Верховного Суду на попередній запит Українських Новин.

У своєму пості суд також висловив підтримку тому, що українська мова тепер буде "надійно оберігатися державою".

"Українські Новини" звернулися із запитом до Верховного Суду і отримали відповідь, що адмініструванням сторінки в соціальній мережі Facebook займається прес-центр Верховного Суду та узгодження публікацій в соцмережі, які не стосуються процесуальної діяльності, здійснюється на рівні прес-центру.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд назвав прийняття закону про мову "відновленням історичної справедливості".

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