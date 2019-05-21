Йшов у навушниках: у Києві чоловіка збила електричка, постраждалий у тяжкому стані

Чоловік потрапив під колеса електрички в Києві. Фото: Інформатор

Чоловік потрапив під колеса електрички в Києві. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 20 травня, в Києві чоловіка, який перебував на залізничних коліях, збила електричка. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався у Солом'янському районі Києва неподалік від станції швидкісного трамвая Політехнічна близько 22:00.

За попередньою інформацією, чоловік переходив колію у недозволеному місці. В цей момент їхала електричка, яка збила пішохода. На місце одразу ж викликали медиків і поліцейських. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні, проте його стан тяжкий.

Наголошується, що про подію повідомив машиніст складу. Попередньо, чоловік йшов у навушниках. Після пригоди на місці залишився розбитий телефон.

За даними видання, на вигляд потерпілому до 30 років.

На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативні групи. Деталі інциденту будуть з'ясовувати правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом 17-річний підліток в навушниках потрапив під потяг.

Раніше на Центральному вокзалі Києва чоловік загинув під колесами поїзда.