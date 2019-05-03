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03 мая 2019, пятница, 22:37 171
Происшествия 2019-05-03T22:37:03+03:00
Українські Новини
Переходил пути в наушниках: под Киевом 17-летний подросток попал под поезд

Переходил пути в наушниках: под Киевом 17-летний подросток попал под поезд

Сегодня вечером, 3 мая, в Киевской области 17-летнего подростка, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, сбил поезд. Парень в момент аварии был в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что инцидент произошел в Бородянском районе на железнодорожной станции Клавдиево.

Отмечается, что подросток переходил пути в неустановленном для этого месте в наушниках, что повлекло наезд электропоезда на него. Сообщение об этом поступило в отдел полиции от диспетчера станции.

"Правоохранители, которые выехали на место происшествия, выяснили, что поезд направлением движения Киев-Малин, подъезжая к станции Клавдиево, наехал на 17-летнего парня. Им оказался ученик 9-го класса Клавдиевской средней школы. Парень шел встречать свою мать, которая по несчастному стечению обстоятельств должна была приехать именно этим поездом", - отметили в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что подростка в бессознательном состоянии с повреждением черепа и переломом бедра доставили в Бородянскую больницу. Сейчас парень находится в реанимации.

Как сообщали Українські Новини, на Центральном вокзале Киева мужчина погиб под колесами поезда.

Ранее в Харькове "Интерсити" сбил девушку насмерть.

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