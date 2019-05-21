Сьогодні тестуванням з математики відкриється основна сесія ЗНО

Сьогодні, 21 травня, відкривається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019, реєстрація на яке почалася 5 лютого. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.\r\nАбітурієнти напишуть тестування з математики.\r\nДопуск учасників до пунктів триватиме з 10:15 до 10:50.\r\nЗовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.\r\nВхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:\r\n\r\nоригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;\r\nпаспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;\r\nзапрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.\r\n\r\nУ разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнт до пункту проведення ЗНО не буде допущений.\r\nЦентр радить учасникам ЗНО заздалегідь дізнатися адресу проведення зовнішнього незалежного оцінювання з математики, зазначену в запрошенні-перепустці на інформаційній сторінці. Маршрути до пунктів проведення оцінювання розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.\r\nТакож абітурієнтам порадили взяти з собою дві-три ручки із чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.\r\nЦентр нагадує, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.\r\nУчасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.\r\nНа виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті - 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 62.\r\nСертифікаційна робота містить завдання різних форм:\r\n\r\nз вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;\r\nна встановлення відповідності("логічні пари") (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;\r\nвідкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;\r\nвідкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.\r\n\r\nНагадаємо, абітурієнти не зможуть здавати ЗНО мовами національних меншин з 2030 року - а тільки українською.\r\nРаніше були оприлюднені дати тестування з предметів ЗНО-2019.\r\nТим часом іноземним студентам доведеться здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.