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21 травня 2019, вівторок, 06:00 31
Суспільство 2019-05-21T09:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні тестуванням з математики відкриється основна сесія ЗНО

Сьогодні тестуванням з математики відкриється основна сесія ЗНО

ЗНО. Фото: pixabay.com
ЗНО. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 21 травня, відкривається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019, реєстрація на яке почалася 5 лютого. Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Абітурієнти напишуть тестування з математики.

Допуск учасників до пунктів триватиме з 10:15 до 10:50.

Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Вхід учасників у пункти проведення ЗНО буде дозволений тільки за наявності таких документів:

  • оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорта або іншого документа, серія (за наявності) та номер якого зазначені в сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред'явлення оригіналу сертифіката, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнт до пункту проведення ЗНО не буде допущений.

Центр радить учасникам ЗНО заздалегідь дізнатися адресу проведення зовнішнього незалежного оцінювання з математики, зазначену в запрошенні-перепустці на інформаційній сторінці. Маршрути до пунктів проведення оцінювання розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Також абітурієнтам порадили взяти з собою дві-три ручки із чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

Центр нагадує, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті - 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, - 62.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
  • на встановлення відповідності("логічні пари") (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
  • відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
  • відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.

Нагадаємо, абітурієнти не зможуть здавати ЗНО мовами національних меншин з 2030 року - а тільки українською.

Раніше були оприлюднені дати тестування з предметів ЗНО-2019.

Тим часом іноземним студентам доведеться здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.

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