Чотири підписи: Гройсман розповів, якою буде співпраця з МВФ після його відставки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який йде у відставку, заявляє, що Президент Володимир Зеленський повинен провести переговори з місією Міжнародного валютного фонду і домовитися про перегляд програми.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Це питання треба адресувати Президенту. Коли приїжджає місія МВФ, вона завжди планує перегляд програми, в якій є 4 підписи: Президента України, прем'єр-міністра України, міністра фінансів і голови Національного банку. Я можу вам сказати, що Президент має зараз провести переговори з МВФ, визначитися про параметри перегляду програми, і коли Президент домовиться про новий перегляд - він про це повідомить", - сказав він.

Так прем'єр відповів на запитання ведучого, як вплине його відставка на ситуацію в економіці і переговори з МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.

Він закликав Кабмін піти у відставку і оголосив про розпуск Верховної Ради.

Після цього Гройсман вирішив подати у відставку після засідання уряду 22 травня.

Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня.