підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
20 травня 2019, понеділок, 23:16 63
Фінанси 2019-05-21T23:45:12+03:00
Українські Новини
Чотири підписи: Гройсман розповів, якою буде співпраця з МВФ після його відставки

Чотири підписи: Гройсман розповів, якою буде співпраця з МВФ після його відставки

Володимир Гройсман. Фото: ukraina.ru
Володимир Гройсман. Фото: ukraina.ru

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який йде у відставку, заявляє, що Президент Володимир Зеленський повинен провести переговори з місією Міжнародного валютного фонду і домовитися про перегляд програми.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Це питання треба адресувати Президенту. Коли приїжджає місія МВФ, вона завжди планує перегляд програми, в якій є 4 підписи: Президента України, прем'єр-міністра України, міністра фінансів і голови Національного банку. Я можу вам сказати, що Президент має зараз провести переговори з МВФ, визначитися про параметри перегляду програми, і коли Президент домовиться про новий перегляд - він про це повідомить", - сказав він.

Так прем'єр відповів на запитання ведучого, як вплине його відставка на ситуацію в економіці і переговори з МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський прийняв присягу і став 6-м Президентом.

Він закликав Кабмін піти у відставку і оголосив про розпуск Верховної Ради.

Після цього Гройсман вирішив подати у відставку після засідання уряду 22 травня.

Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня.

Більше новин про: МВФ Гройсман Місія МВФ Зеленський

Архів
Новини
Підозрюваний у держзраді Нагорний звільнений з-під варти 00:06
Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє 23:54
В Україну прилітав не Хорошковський, а його дружина 23:42
Хмари над Києвом. Фото: Василь Майоров/Facebook
Фото дня: небо над Києвом затягнуло величезними густими хмарами 23:18
Команда Зеленського змушена шукати компроміс у відносинах з Росією, - Богдан 22:59
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok