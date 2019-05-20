підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Ультраправі в масках і з нацистськими гаслами напали на фестиваль електронної музики в Києві
20 травня 2019, понеділок, 20:49 20
Події 2019-05-20T22:45:02+03:00
Українські Новини
Ультраправі в масках і з нацистськими гаслами напали на фестиваль електронної музики в Києві

Ультраправі в масках і з нацистськими гаслами напали на фестиваль електронної музики в Києві

Скріншот відео Coschey Local DIY, на якому видно групу нападників з фаєрами на вулиці Нижньоюрківській, 31.
Скріншот відео Coschey Local DIY, на якому видно групу нападників з фаєрами на вулиці Нижньоюрківській, 31.

Кілька ультраправих молодиків напали на відвідувачів фестивалю електронної музики Strichka на вулиці Нижньоюрківській у Києві в ніч на 19 травня. Про це повідомляє "Хмарочос" з посиланням на свідків події.

За різними оцінками, від 30 до 60 осіб прорвали охорону - однієї з локацій фестивалю Strichka - і увірвалися всередину, палили фаєри, кидали каміння, штовхалися. Повідомляється про трьох постраждалих.

Нападники закривали обличчя масками, "зігували" і вигукували "навколофутбольні" і ультраправі гасла, такі як "Зіг хайль, Рудольф Гесс!".

"Прорвали охорону швидко, і град пляшок полетів у бік фудкорту. Ми звідти ледве втекли", - пише один із свідків нападу.

Нападники перед клубом OtelНападники перед клубом "Otel". Фото: Yuri Kosko

Така сама за чисельністю група здійснила напад на клуб Coschey Local DIY на вулиці Ярославській, коли там відбувався концерт нойз-групи No-Wave Dementia. Відомо про одного постраждалого, друзі якого пишуть, що він знаходиться у задовільному стані.

В офіційній заяві адміністратори клубу Coschey повідомили, що близько 30 нападників, "за всіма ознаками, агресивна молода праворадикальна організація", заблокували відвідувачів концерту в приміщенні і намагалися вибити двері. В цей час в клуб прямував один з київських художників. Нападники залили йому обличчя газом, побили і забрали особисті речі.

В клубі Coschey вважають, що це була та сама група, і напала той же день на клуб "Otel".

Як повідомляли Українські Новини, ультраправі облили двері НАБУ кров'ю і закидали яйцями. Також в центрі Києва ультраправі розбили окуляри канадського журналіста і порадили їхати додому.

Нагадаємо, міжнародна організація TRAC внесла українську націоналістичну ультраправу організацію "С14" у перелік терористичних.

Більше новин про: Фестиваль Ультраправі Напади праворадикалів Праворадикали

Архів
Новини
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Офіс Порошенка. Фото: poroshenko/Twitter
Порошенко показав свій новий прозорий офіс 21:34
Закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози, - Гройсман 21:30
Зеленський заявив, що самостійно Україна не може подолати російську агресію, і попросив допомоги у США 21:18
Представник Кабміну в Раді Денисенко подав у відставку 21:07 Документ
більше новин
міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді 13:15 Відео
більше новин
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok