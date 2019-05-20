Ультраправі в масках і з нацистськими гаслами напали на фестиваль електронної музики в Києві

Кілька ультраправих молодиків напали на відвідувачів фестивалю електронної музики Strichka на вулиці Нижньоюрківській у Києві в ніч на 19 травня. Про це повідомляє "Хмарочос" з посиланням на свідків події.\r\nЗа різними оцінками, від 30 до 60 осіб прорвали охорону - однієї з локацій фестивалю Strichka - і увірвалися всередину, палили фаєри, кидали каміння, штовхалися. Повідомляється про трьох постраждалих.\r\nНападники закривали обличчя масками, "зігували" і вигукували "навколофутбольні" і ультраправі гасла, такі як "Зіг хайль, Рудольф Гесс!".\r\n"Прорвали охорону швидко, і град пляшок полетів у бік фудкорту. Ми звідти ледве втекли", - пише один із свідків нападу.\r\nНападники перед клубом "Otel". Фото: Yuri Kosko \r\nТака сама за чисельністю група здійснила напад на клуб Coschey Local DIY на вулиці Ярославській, коли там відбувався концерт нойз-групи No-Wave Dementia. Відомо про одного постраждалого, друзі якого пишуть, що він знаходиться у задовільному стані.\r\nВ офіційній заяві адміністратори клубу Coschey повідомили, що близько 30 нападників, "за всіма ознаками, агресивна молода праворадикальна організація", заблокували відвідувачів концерту в приміщенні і намагалися вибити двері. В цей час в клуб прямував один з київських художників. Нападники залили йому обличчя газом, побили і забрали особисті речі.\r\nВ клубі Coschey вважають, що це була та сама група, і напала той же день на клуб "Otel".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ультраправі облили двері НАБУ кров'ю і закидали яйцями. Також в центрі Києва ультраправі розбили окуляри канадського журналіста і порадили їхати додому.\r\nНагадаємо, міжнародна організація TRAC внесла українську націоналістичну ультраправу організацію "С14" у перелік терористичних.