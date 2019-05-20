Ультраправі в масках і з нацистськими гаслами напали на фестиваль електронної музики в Києві

Скріншот відео Coschey Local DIY, на якому видно групу нападників з фаєрами на вулиці Нижньоюрківській, 31.

Скріншот відео Coschey Local DIY, на якому видно групу нападників з фаєрами на вулиці Нижньоюрківській, 31.

Кілька ультраправих молодиків напали на відвідувачів фестивалю електронної музики Strichka на вулиці Нижньоюрківській у Києві в ніч на 19 травня. Про це повідомляє "Хмарочос" з посиланням на свідків події.

За різними оцінками, від 30 до 60 осіб прорвали охорону - однієї з локацій фестивалю Strichka - і увірвалися всередину, палили фаєри, кидали каміння, штовхалися. Повідомляється про трьох постраждалих.

Нападники закривали обличчя масками, "зігували" і вигукували "навколофутбольні" і ультраправі гасла, такі як "Зіг хайль, Рудольф Гесс!".

"Прорвали охорону швидко, і град пляшок полетів у бік фудкорту. Ми звідти ледве втекли", - пише один із свідків нападу.

Нападники перед клубом "Otel". Фото: Yuri Kosko

Така сама за чисельністю група здійснила напад на клуб Coschey Local DIY на вулиці Ярославській, коли там відбувався концерт нойз-групи No-Wave Dementia. Відомо про одного постраждалого, друзі якого пишуть, що він знаходиться у задовільному стані.

В офіційній заяві адміністратори клубу Coschey повідомили, що близько 30 нападників, "за всіма ознаками, агресивна молода праворадикальна організація", заблокували відвідувачів концерту в приміщенні і намагалися вибити двері. В цей час в клуб прямував один з київських художників. Нападники залили йому обличчя газом, побили і забрали особисті речі.

В клубі Coschey вважають, що це була та сама група, і напала той же день на клуб "Otel".

Як повідомляли Українські Новини, ультраправі облили двері НАБУ кров'ю і закидали яйцями. Також в центрі Києва ультраправі розбили окуляри канадського журналіста і порадили їхати додому.

Нагадаємо, міжнародна організація TRAC внесла українську націоналістичну ультраправу організацію "С14" у перелік терористичних.