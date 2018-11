В Киеве праворадикалы напали на канадского фотожурналиста Майкла Колборна, снимавшего марш в честь Дня памяти трансгендеров.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер на своей странице в соцсети Twitter.

Сообщается, что канадец получил кулаком по лицу и порезы от разбитых очков. Нападавшие - ультраправые радикалы. Судя по фото, они были в балаклавах.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

Колборн подтвердил информацию на своей странице в Twitter и обратил внимание, что в Украине есть серьезные проблемы с ультраправыми организациями.

"Один из нападавших посоветовал мне ехать на родину, узнав, что я иностранец", - написал Колборн.

Также он добавил к записи хештег "угроза".

#thread about the pathetic display today at #transmarchukraine #трансмарш2018, and, along with the broken glasses and cuts on my face and fat lip, further proof that this country has a huge far-right problem. Stop downplaying it. https://t.co/iFuUaLdZSf — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, по факту нападения на иностранного фотографа в центре Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей", - отметили в полиции.

По статье предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Посол Канады в Украине Роман Ващук также прокомментировал ситуацию, призвав полицию к эффективному и убедительному ответу на "криминальные и ненавистнические действия праворадикалов".

