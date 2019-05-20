Справу водія вантажівки, через якого загинули 5 дітей і 2 дорослих під Запоріжжям, передали до суду

Прокуратура Запорізької області 17 травня передала в суд обвинувачення водія вантажного автомобіля КамАЗ у скоєнні ДТП, що спричинила загибель 7 пасажирів пасажирського мікроавтобуса і травмування ще 16 в Запорізькій області 10 серпня 2018 року.

Про це сказано в повідомленні прес-служби облпрокуратури, передають Українські Новини.

За даними відомства, 32-річного жителя Краматорська Донецької області звинувачують у тому, що 10 серпня 2018 року на трасі "Харків-Сімферополь" біля Кам'янського Василівського району Запорізької області він виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, який віз із Кирилівки (курортне селище на Азовському морі) в Запоріжжі 21 пасажира.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 7 людей, 5 з яких малолітні діти, загинули, 2 людям заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, 9 заподіяно тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, 5 людям - легкі тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, причиною виїзду КамАЗу на смугу зустрічного руху стала несправність рульового управління, яку водій міг виявити до виїзду в рейс, а також під час руху.

"Під час керування транспортним засобом мав технічну можливість виявити несправність рульового механізму і відмовитися від подальшого руху", - передає прокуратура.

Обвинувальний акт спрямовано на розгляд у Василівський районний суд Запорізької області.

Водія звинувачують у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох людей), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Водій не мав дозвільних документів на перевезення пасажирів.

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