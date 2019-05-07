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07 мая 2019, вторник, 22:13 1032
Судебная власть 2019-07-15T04:08:10+03:00
Українські Новини
Турка посадили на 4 года за смерть молодой девушки под Запорожьем

Турка посадили на 4 года за смерть молодой девушки под Запорожьем

Апелляционный суд Запорожской области приговорил гражданина Турции к 4 годам лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пешехода - 19-летней девушки в Васильевке (районный центр области).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, суд признал турка виновным в том, что он 31 декабря 2017 года в Васильевке на автомобиле Peugeot 607 с иностранной регистрацией сбил девушку-пешехода и скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшей.

Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Турка задержали 4 сентября 2018 года в Васильевке и арестовали.

В декабре 2018 Васильевский районный суд Запорожской области признал турка виновным и приговорил к условному тюремному заключению.

Прокуратура обжаловала этот приговор и суд апелляционной инстанции приговорил его к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Как сообщали Українські Новини, турок заочно получил 15 лет тюрьмы за убийство соотечественника в Харькове. Также турку заочно сообщили о подозрении за убийство студенток в Харькове.

Тем временем на Житомирской трассе женщину сбили грузовик и легковой автомобиль.

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