Турка посадили на 4 года за смерть молодой девушки под Запорожьем

Апелляционный суд Запорожской области приговорил гражданина Турции к 4 годам лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пешехода - 19-летней девушки в Васильевке (районный центр области).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, суд признал турка виновным в том, что он 31 декабря 2017 года в Васильевке на автомобиле Peugeot 607 с иностранной регистрацией сбил девушку-пешехода и скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшей.

Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Турка задержали 4 сентября 2018 года в Васильевке и арестовали.

В декабре 2018 Васильевский районный суд Запорожской области признал турка виновным и приговорил к условному тюремному заключению.

Прокуратура обжаловала этот приговор и суд апелляционной инстанции приговорил его к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Как сообщали Українські Новини, турок заочно получил 15 лет тюрьмы за убийство соотечественника в Харькове. Также турку заочно сообщили о подозрении за убийство студенток в Харькове.

Тем временем на Житомирской трассе женщину сбили грузовик и легковой автомобиль.