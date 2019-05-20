підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 16:46 34
Політика 2019-05-20T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зняття судимості з екс-депутата Лозінського оскаржила прокуратура

Зняття судимості з екс-депутата Лозінського оскаржила прокуратура

Віктор Лозінський. Фото: zn.ua
Віктор Лозінський. Фото: zn.ua

Київська місцева прокуратура №4 оскаржила зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Прокуратура оскаржила в Київському апеляційному суді рішення Дніпровського райсуду про дострокове зняття судимості з колишнього депутата Верховної Ради Лозинського, засудженого в 2013 році до 10 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, умисне тяжке тілесне ушкодження і хуліганство відповідно) Кримінального кодексу.

Згідно з повідомленням прокуратури, під час засідання суд не перевірив належним чином інформацію про те, у який спосіб Лозинський довів своє виправлення.

Також, на думку прокуратури, клопотання з боку захисту не містило характеристик за місцем проживання, роботи або органів, які здійснюють за ним нагляд.

Крім того, не було надано даних про відшкодування завданої злочином шкоди і документів про поведінку засудженого під час умовно-дострокового звільнення.

Так, місцева прокуратура звернулася до Київського апеляційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції і винести нове, яким просить відмовити в задоволенні клопотання про зняття судимості з Лозінського.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство місцевого жителя Валерія Олійника в Кіровградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також колишніми тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Більше новин про: судимість Віктор Лозінський зняття судимості

Архів
Новини
Британська авіакомпанія закриває рейс з Лондона до Києва з жовтня 18:58
Близько 50 нардепів-мажоритарників, Труханов, Кернес та інші мери об'єднаються на виборах в Раду, – Хомутиннік 18:33
Віце-прем'єр Кириленко висловився про відставку Гройсмана і заявив, що "перемогли емоції" 18:32
Поліція взяла під охорону екс-заступник голови Адміністрації Портнова 18:17
Підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований 18:05
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді 13:15 Відео
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok