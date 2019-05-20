Міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 20 коп. до 26,16 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,33-26,39 UAH / USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,19-26,22 UAH / USD, після чого встановилися на рівні 26,15-26, 18 UAH / USD.

У понеділок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,62% з 27,72 UAH / USD до 26,16 UAH / USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27,72 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні в день інавгурації Зеленського.

Також долар продовжує стрімко падати.

Тим часом Володимир Зеленський зачитав присягу і вступив на посаду Президента України.