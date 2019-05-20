Міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся на незмінному рівні в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 20 коп. до 26,16 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗ їхніх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,33-26,39 UAH \/ USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,19-26,22 UAH \/ USD, після чого встановилися на рівні 26,15-26, 18 UAH \/ USD.\r\nУ понеділок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,62% з 27,72 UAH \/ USD до 26,16 UAH \/ USD.\r\nУ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH \/ USD до 27,72 UAH \/ USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні в день інавгурації Зеленського.\r\nТакож долар продовжує стрімко падати.\r\nТим часом Володимир Зеленський зачитав присягу і вступив на посаду Президента України.