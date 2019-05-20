Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля

Міністр оборони Степан Полторак, який пішов у відставку, подякував українцям за підтримку і опублікував фото зруйнованого Кремля в Москві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Я розчулений. Я дякую за підтримку і теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви було разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні з провідними арміями світу. Це була заслуга кожного з вас", - написав Полторак.

Він назвав українську армію однієї з найсильніших у світі.

"Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору", - підкреслив міністр.

Він також опублікував фотоколаж, на якому зображено руйнування однієї з веж московського Кремля.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Полторак подав у відставку з поста міністра оборони.