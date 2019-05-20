Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля

Міністр оборони Степан Полторак, який пішов у відставку, подякував українцям за підтримку і опублікував фото зруйнованого Кремля в Москві.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Я розчулений. Я дякую за підтримку і теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви було разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні з провідними арміями світу. Це була заслуга кожного з вас", - написав Полторак.\r\n\r\nВін назвав українську армію однієї з найсильніших у світі.\r\n"Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору", - підкреслив міністр.\r\nВін також опублікував фотоколаж, на якому зображено руйнування однієї з веж московського Кремля.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок Полторак подав у відставку з поста міністра оборони.\r\n