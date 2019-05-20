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20 травня 2019, понеділок, 16:43 151 Фото
Силові структури 2019-05-20T17:34:44+03:00
Українські Новини
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля

Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля

міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak

Міністр оборони Степан Полторак, який пішов у відставку, подякував українцям за підтримку і опублікував фото зруйнованого Кремля в Москві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Я розчулений. Я дякую за підтримку і теплі слова. Вдячний за те, що усі ці роки ви було разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І нині, - вона на рівні з провідними арміями світу. Це була заслуга кожного з вас", - написав Полторак.

Він назвав українську армію однієї з найсильніших у світі.

"Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресору", - підкреслив міністр.

Він також опублікував фотоколаж, на якому зображено руйнування однієї з веж московського Кремля.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Полторак подав у відставку з поста міністра оборони.

 

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