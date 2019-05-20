Сьогодні - граничний термін сплати податків та зборів, - ДФС

Державна фіскальна служба нагадує, що граничний термін сплати ряду податків і зборів - 20 травня.

Про це йдеться в повідомленні ДФС, передають Українські Новини.

20 травня останній день сплати таких податків і зборів: податок на прибуток підприємств за 1-й квартал 2019 року; податок на додану вартість за 1-й квартал; єдиний податок третьої групи - юридичними особами за 1-й квартал; авансові внески за єдиним податком фізособами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування I і II груп; єдиний податок платниками III групи за результатами декларацій, поданих за 1-й квартал; частина чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 1-й квартал; єдиний внесок, нарахований за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів за 1-й квартал; рентна плата за спеціальне використання води за 1-й квартал; рентна плата за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобутку вуглеводневої сировини за 1-й квартал; туристичний збір за 1-й квартал; збір за місця для паркування транспортних засобів за 1-й квартал; екологічний податок за 1-й квартал.

Як повідомляли Українські Новини, кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч: найстаршому - майже 100 років.

Також ДФС попередила про серйозне посилення штрафних санкцій за нерозмитнені "євробляхи".

Тим часом надходження соцвнесків в держбюджет зросли на чверть.