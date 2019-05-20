Завтра в Україні місцями похолодає до +9

21 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, сильні дощі, в Карпатах місцями сильні дощі, грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+21 градус.\r\nУ Карпатах місцями сильні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.\r\nУ Моршині суттєві дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Трускавці суттєві дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Сваляві суттєві дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, у Сумській області без істотних опадів, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Вінницькій області +19...+24 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українців попередили про сильні дощі, грозах і поривах вітру.\r\nТим часом, 20 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.