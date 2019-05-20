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20 травня 2019, понеділок, 15:00 46
Життя 2019-05-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
Завтра в Україні місцями похолодає до +9

Завтра в Україні місцями похолодає до +9

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

21 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, сильні дощі, в Карпатах місцями сильні дощі, грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+21 градус.

У Карпатах місцями сильні дощі, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині суттєві дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці суттєві дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві суттєві дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, у Сумській області без істотних опадів, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+26 градусів, у Вінницькій області +19...+24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про сильні дощі, грозах і поривах вітру.

Тим часом, 20 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

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