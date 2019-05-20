Три депутата з НФ і БПП прийшли на інавгурацію Зеленського в чорному і назвали себе розпущеними

Депутати Ольга Червакова (БПП), Вікторія Сюмар (НФ) і Тетяна Чорновіл (НФ) прийшли на інавгурацію Президента Володимира Зеленського в чорному жалобному одязі і назвали себе розпущеними.

Фото опублікувала Ольга Червакова на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Українські Новини.

"Відчуваємо себе розпущеними", - написала депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

Також Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.

Раніше Зеленський приніс присягу і став 6-м Президентом України.

Українські Новини вели онлайн-трансляцію інавгурації Зеленського.