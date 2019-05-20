підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 14:30 37
Президент 2019-05-20T17:00:03+03:00
Українські Новини
На Банковій "українізували" 6-річного сина Зеленського

На Банковій "українізували" 6-річного сина Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України опубліковано текст інавгураційної промови Президента Володимира Зеленського, яку він виголосив сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді України. На думку редакторів Адміністрації Президента України, в українській версії тексту промови Зеленського замість російськомовного просторічного звернення сина до батька "Па!" 6-річний син Зеленського сказав: "Та!".

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Після моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: «Та! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент..." Виходить, що... я... теж Президент?!" - вказано в тексті інавгураційній промові.

Хоча на відеозаписі інавгураційній промові Зеленського чітко можна почути: "Після моєї перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: "Па! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…". Виходить, що… я… теж Президент?!".

Як повідомляли Українські Новини, раніше офіційне інтернет-представництво Президента України розкрило адресу реєстрації глави держави Володимира Зеленського.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський інавгурація

Архів
Новини
Зняття судимості з екс-депутата Лозінського оскаржила прокуратура 16:46
Міжбанк зміцнив гривню на 20 копійок в день інавгурації Зеленського 16:45
міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
"Я розчулений": Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:42 Фото
Зеленський скликав голів фракцій на консультації щодо розпуску Ради у вівторок 16:33 Документ
Президентське посвідчення Зеленського впало на підлогу на інавгурації 16:08
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
"Динамо" здобуло феєричну перемогу над "Маріуполем" відео голів 19:00
Кличко розповів про хід робіт на новому пішохідному мосту в столиці 19:05
Україна і Китай домовляються про розвиток легкої промисловості та комерційної нерухомості в новому партнерському форматі 11:19
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok