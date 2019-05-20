На Банковій "українізували" 6-річного сина Зеленського

На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України опубліковано текст інавгураційної промови Президента Володимира Зеленського, яку він виголосив сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді України. На думку редакторів Адміністрації Президента України, в українській версії тексту промови Зеленського замість російськомовного просторічного звернення сина до батька "Па!" 6-річний син Зеленського сказав: "Та!".

Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Після моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: «Та! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент..." Виходить, що... я... теж Президент?!" - вказано в тексті інавгураційній промові.

https://www.youtube.com/watch?v=lLw6f4xOSuI" frameborder="0" allowfullscreen>

Хоча на відеозаписі інавгураційній промові Зеленського чітко можна почути: "Після моєї перемоги на виборах мій 6-річний син сказав: "Па! По телевізору кажуть, що "Зеленський – Президент…". Виходить, що… я… теж Президент?!".

Як повідомляли Українські Новини, раніше офіційне інтернет-представництво Президента України розкрило адресу реєстрації глави держави Володимира Зеленського.