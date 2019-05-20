Официальный портал президента Украины раскрыл адрес Владимира Зеленского

Официальное интернет-представительство президента Украины раскрыло адрес регистрации главы государства Владимира Зеленского. Опубликовав биографию вступившего в должность президента, редакторы сайта отметили, что Владимир Александрович "проживает по адресу: 04211, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, д. 6-б, корп. 1, кв. 31."

Этим самым чиновники раскрыли персональные данные президента страны, что является недопустимым даже для оглашения такой информации о рядовых гражданах. Тем более – для Верховного главнокомандующего в стране, где идёт война.

Следует отметить, что по информации СМИ, президент Зеленский с семьей фактически проживает в частном особняке.

С 2008 года Зеленский является владельцем дома площадью 353 квадратных метров с земельным участком 1200 квадратных метров. Дом расположен в элитном городке "Поместье" в селе Иванковичи, что в 30 километрах от Киева.