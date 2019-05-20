подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

20 мая 2019, понедельник, 14:09 1849 Фото
Президент 2019-05-22T04:00:31+03:00
Українські Новини
Официальный портал президента Украины раскрыл адрес Владимира Зеленского

Официальный портал президента Украины раскрыл адрес Владимира Зеленского

Официальное интернет-представительство президента Украины раскрыло адрес регистрации главы государства Владимира Зеленского. Опубликовав биографию вступившего в должность президента, редакторы сайта отметили, что Владимир Александрович "проживает по адресу: 04211, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, д. 6-б, корп. 1, кв. 31."

Этим самым чиновники раскрыли персональные данные президента страны, что является недопустимым даже для оглашения такой информации о рядовых гражданах. Тем более – для Верховного главнокомандующего в стране, где идёт война.

Следует отметить, что по информации СМИ, президент Зеленский с семьей фактически проживает в частном особняке.

С 2008 года Зеленский является владельцем дома площадью 353 квадратных метров с земельным участком 1200 квадратных метров. Дом расположен в элитном городке "Поместье" в селе Иванковичи, что в 30 километрах от Киева.

Больше новостей о: Зеленский Владимир

Архив
Новости
Весной 2015 года в разгар АТО Порошенко купил аккумуляторную компанию Иста-Центр, - Портнов опубликовал документы 12:13 Документ
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok