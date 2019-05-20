Охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію

Охорона відкрила для доступу людей прилеглу до Адміністрації частину вулиці Банкової в Києві.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nПісля підходу до АП Президента Володимира Зеленського охорона на деякий час заблокував вул. Банкову, після чого відкрила ворота і почала пропускати людей.\r\n\r\nДокументи на вході не перевіряли, поліція забезпечує правопорядок.\r\nНа Банковій перебуває близько 200 осіб.\r\nЛюдей пустили на прилеглу до АП територію\r\nНаразі не відомо, чи відкритий прохід на територію АП без перевірок постійно або на честь інавгурації.\r\nТакож охоронець повідомив, що поки не відомо, відкрили територію Адміністрації на весь час чи ні, оскільки для цього необхідний указ Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МВС нарахувало 3 тисячі осіб, що прийшли подивитися на інавгурацію Зеленського.\r\nРаніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.