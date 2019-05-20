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20 травня 2019, понеділок, 14:32 27
Суспільство 2019-05-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
Охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію

Охорона відкрила прилеглу до Адміністрації Президента територію

Людей пустили на прилеглу до АП територію
Людей пустили на прилеглу до АП територію

Охорона відкрила для доступу людей прилеглу до Адміністрації частину вулиці Банкової в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Після підходу до АП Президента Володимира Зеленського охорона на деякий час заблокував вул. Банкову, після чого відкрила ворота і почала пропускати людей.

Документи на вході не перевіряли, поліція забезпечує правопорядок.

На Банковій перебуває близько 200 осіб.

Людей пустили на територію АПЛюдей пустили на прилеглу до АП територію

Наразі не відомо, чи відкритий прохід на територію АП без перевірок постійно або на честь інавгурації.

Також охоронець повідомив, що поки не відомо, відкрили територію Адміністрації на весь час чи ні, оскільки для цього необхідний указ Президента.

Як повідомляли Українські Новини, МВС нарахувало 3 тисячі осіб, що прийшли подивитися на інавгурацію Зеленського.

Раніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.

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