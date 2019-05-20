Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу

Невідомі оточили будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і заблокували її роботу.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ВККС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні, 20 травня, з самого ранку, близько 20 невідомих спортивної зовнішності оточили по периметру і заблокували вхід в будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ряду співробітників і членів Комісії. Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", - сказано в ньому.\r\nНевідомі назвалися "громадськими активістами", але відмовилися вказати громадську організацію або пред'явити документи, що підтверджують правдивість їх слів.\r\nПро інцидент о 8:40 повідомлено Національної поліції.\r\nВККС підкреслює, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін у ній, які вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд позбавив повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.\r\nРаніше ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно 8 членів ВККС.