Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу

Невідомі оточили будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і заблокували її роботу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВККС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 20 травня, з самого ранку, близько 20 невідомих спортивної зовнішності оточили по периметру і заблокували вхід в будівлю Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ряду співробітників і членів Комісії. Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", - сказано в ньому.

Невідомі назвалися "громадськими активістами", але відмовилися вказати громадську організацію або пред'явити документи, що підтверджують правдивість їх слів.

Про інцидент о 8:40 повідомлено Національної поліції.

ВККС підкреслює, що такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін у ній, які вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, суд позбавив повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно 8 членів ВККС.