Рубль в київських банках знецінився ще на 5 копійок

У понеділок, 20 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 17 травня впав на 5 копійок і становив 3,57 гривень за 10 рублів, у той же час курс продажу залишився колишнім - 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубял у Києві:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,57 4,18 Максимальний 3,97 5,00 Мінімальний 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

У той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.