Рубль в київських банках знецінився ще на 5 копійок

У понеділок, 20 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 17 травня впав на 5 копійок і становив 3,57 гривень за 10 рублів, у той же час курс продажу залишився колишнім - 4,18 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубял у Києві:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,57\r\n\r\n\r\n4,18\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n3,97\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.\r\nУ той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.