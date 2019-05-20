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20 травня 2019, понеділок, 12:33 29
Економіка 2019-05-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
Рубль в київських банках знецінився ще на 5 копійок

Рубль в київських банках знецінився ще на 5 копійок

Рубль знецінюється. Фото: uapress.info
Рубль знецінюється. Фото: uapress.info

У понеділок, 20 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 17 травня впав на 5 копійок і становив 3,57 гривень за 10 рублів, у той же час курс продажу залишився колишнім - 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубял у Києві:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,57

4,18

Максимальний

3,97

5,00

Мінімальний

2,50

4,02

Як повідомляли Українські Новини, національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

У той же час, НБУ зміцнив гривню перед вихідними.

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