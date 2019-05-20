Невідомий повідомив про мінування ТЦ, 4 будинків і 3 неіснуючих готелів у Львові

Невідомий 20 травня повідомив про мінування торгівельного центру, 4 житлових будинків і 3 неіснуючих готелів у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.\r\nПовідомлення надійшло на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nзокрема він повідомив, що заміновано ТЦ на вул. Стрийській у селі Сокільники в передмісті Львова і житлові будинки на вул. Зелена, Мушака, Мулярская і Річна.\r\nТакож анонім заявив про мінування готелів на вул. Поворотникова, Маковського та Фрунзе.\r\nПроте таки ні готелів, ні таких вулиць у Львові не існує.\r\nНа місце події виїхали вибухотехніки, ведуться пошуки вибухівки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція затримала заявив про мінування об'єкта львів'янина під час здійснення дзвінка.