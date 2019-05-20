Суд визначив дату розгляду апеляції на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд має намір почати розглядати апеляцію на вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу 13 червня.

Про це йдеться в розкладі справ на сайті суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в період січня - березня поточного року суд отримав 6 апеляцій адвокатів засудженого.

5 березня справу було повернуто в суд першої інстанції для виправлення описок та роз'яснення вироку.

20 березня суд першої інстанції відмовився роз'яснювати вирок і виправляти описки, на які вказав захист Януковича.

Це постанова суду також була оскаржена адвокатами.

Тим не менше, суд залишив скаргу без розгляду.

У підсумку, 17 травня Апеляційний суд призначив справу до розгляду.

Процес розпочнеться 13 червня о 10:00.

Апеляція на вирок буде розглянута колегією суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив колишнього Президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Янукович визнаний винним ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Екс-Президент виправданий ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Прокуратура просила суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захист екс-Президента просив суд виправдати його.