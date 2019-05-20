підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
20 травня 2019, понеділок, 12:02 11
Нерухомість 2019-05-20T12:15:28+03:00
Українські Новини
У великих супермаркетах з'являться туалети для відвідувачів

У великих супермаркетах з'являться туалети для відвідувачів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зобов'язало проектувальників облаштовувати туалети для відвідувачів у великих супермаркетах.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в нових і реконструйованих гіпермаркетах, супермаркетах та інших продовольчих магазинах з торговельною площею 2500 кв. м і більше та з універсальним асортиментом товарів необхідно буде обов'язково передбачати громадські вбиральні для відвідувачів.

Розрахунок - 1 санітарний прилад на 600 кв. м торгової площі, але не менше 4 санітарних приладів на об'єкт.

Туалетні кімнати повинні бути окремими для чоловіків і жінок і обов'язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю.

Повідомляється, що дана норма вступає в силу 1 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вступили чинності нові державні будівельні норми (ДБН) "Інклюзивність будівель і споруд" по доступності для маломобільних груп населення до будівель і споруд.

Тим часом на технологічній виставці в Китаї засновник Microsoft Білл Гейтс показав "унітаз майбутнього", який може працювати без води і підключення до каналізаційної системи.

Більше новин про: Будівництво Державні будівельні норми України Мінрегіонбуд

Архів
Новини
Опозиційний депутат Ларін заспівав прощальну пісню чиновникам Порошенка 12:31 Відео
Суд визначив дату розгляду апеляції на вирок Януковичу 12:18
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Сайт АП оновили під Президента Зеленського 12:17
Велика палата Верховного Суду 21 травня розгляне справу про захист «Фармаком» права на марку «Корвалол Corvalolum» 12:13
Зеленський хоче, щоб українці брали приклад з ісландців, ізраїльтян, японців і швейцарців 12:12
більше новин
Зеленський пообіцяв "створити незручності" Раді за дату інавгурації 19:13
Порошенко дав нові поради Зеленському 14:53
Інавгурація Зеленського: де в Києві перекриють рух 13:57
Бігом на пляж: де в Києві можна буде купатися влітку 13:30
"С14" знесли паркан на алеї Героїв Небесної сотні 14:20
більше новин
Андрій Портнов. Фото: PORTNOV/Telegram
Портнов повернувся до України 12:13
Володимир Зеленський і представник оргкомітету з інавгурації Президента Кирило Тимошенко. Фото:
Біля Ради пройшла репетиція інавгурації за участю Зеленського 23:33
Порошенко звільнив Турчинова 22:33
Сьогодні відбудеться інавгурація Зеленського 07:52
Вакарчук не буде брати до своєї партії чинних депутатів Ради, хоча "серед них багато хороших людей" 21:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok