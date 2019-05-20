У великих супермаркетах з'являться туалети для відвідувачів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства зобов'язало проектувальників облаштовувати туалети для відвідувачів у великих супермаркетах.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в нових і реконструйованих гіпермаркетах, супермаркетах та інших продовольчих магазинах з торговельною площею 2500 кв. м і більше та з універсальним асортиментом товарів необхідно буде обов'язково передбачати громадські вбиральні для відвідувачів.

Розрахунок - 1 санітарний прилад на 600 кв. м торгової площі, але не менше 4 санітарних приладів на об'єкт.

Туалетні кімнати повинні бути окремими для чоловіків і жінок і обов'язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю.

Повідомляється, що дана норма вступає в силу 1 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вступили чинності нові державні будівельні норми (ДБН) "Інклюзивність будівель і споруд" по доступності для маломобільних груп населення до будівель і споруд.

Тим часом на технологічній виставці в Китаї засновник Microsoft Білл Гейтс показав "унітаз майбутнього", який може працювати без води і підключення до каналізаційної системи.