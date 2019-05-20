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20 травня 2019, понеділок, 11:09 16
Президент 2019-05-20T12:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський готовий на все для припинення вогню на Донбасі

Зеленський готовий на все для припинення вогню на Донбасі

Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на все для припинення вогню на Донбасі.

Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, передають Українські Новини.

"Наше перше завдання - припинення вогню на Донбасі. Мене часто запитували: на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? Можу запевнити, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюся приймати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно, я, без сумнівів, готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що Україна повинна припинити війну на Донбасі, не втрачаючи своєї території.

Він додав, перейшовши на російську мову, що для завершення війни готовий до діалогу, але впевнений, що першим кроком для початку діалогу стане повернення всіх українських полонених.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перейшов на російську, говорячи про війну на Донбасі.

Також Зеленський в ході свого виступу заявив про розпуск Ради.

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