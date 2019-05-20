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20 травня 2019, понеділок, 11:23 51
Силові структури 2019-05-20T11:27:58+03:00
Українські Новини
Полторак подав у відставку

Полторак подав у відставку

Степан Полторак
Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Міністр опублікував свою заяву про відставку.

"Прошу Вас розглянути у встановленому порядку питання щодо звільнення з посади Міністра оборони України. Честь маю", - сказано в заяві.

Полторак зазначив, що з повагою ставиться до права нового Президента визначитися з міністром оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.

Раніше Турчинов подав у відставку.

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