Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Міністр опублікував свою заяву про відставку.

"Прошу Вас розглянути у встановленому порядку питання щодо звільнення з посади Міністра оборони України. Честь маю", - сказано в заяві.

Полторак зазначив, що з повагою ставиться до права нового Президента визначитися з міністром оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.

Раніше Турчинов подав у відставку.