Міністр оборони Степан Полторак подав у відставку.\r\nПро це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nМіністр опублікував свою заяву про відставку.\r\n"Прошу Вас розглянути у встановленому порядку питання щодо звільнення з посади Міністра оборони України. Честь маю", - сказано в заяві.\r\nПолторак зазначив, що з повагою ставиться до права нового Президента визначитися з міністром оборони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.\r\nРаніше Турчинов подав у відставку.