Зеленський розповів, що має зробити Рада протягом 2 місяців

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні прийняв присягу, закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити Виборчий кодекс, закон про зняття депутатської недоторканності і повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Про це він сказав у своїй інавгураційній промові в парламенті, передають Українські Новини.

"Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки", - сказав Зеленський.

Також він закликав депутатів звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.

Зеленський заявив, що все це Рада має зробити протягом 2 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.

Глава СБУ Василь Грицак подав у відставку.