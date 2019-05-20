підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
ONLINE
21.05.19 11:00 Круглый стол: "Финансовый лизинг в Украине: текущее состояние и перспективы развития"

20 травня 2019, понеділок, 11:21 159
Президент 2019-05-21T10:30:11+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, що має зробити Рада протягом 2 місяців

Зеленський розповів, що має зробити Рада протягом 2 місяців

Зеленський. Скріншот
Зеленський. Скріншот "Радіо Свобода"

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні прийняв присягу, закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити Виборчий кодекс, закон про зняття депутатської недоторканності і повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Про це він сказав у своїй інавгураційній промові в парламенті, передають Українські Новини.

"Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки", - сказав Зеленський.

Також він закликав депутатів звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.

Зеленський заявив, що все це Рада має зробити протягом 2 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.

Глава СБУ Василь Грицак подав у відставку.

Більше новин про: Степан Полторак Володимир Зеленський Василь Грицак Інаугурація інавгурація Зеленського

Архів
Новини
Гройсман зустрівся з місією МВФ 12:26
Екс-голова КС Шевчук оскаржив своє звільнення 12:15
Держава регулює оподаткування фізосіб, але не розуміє реальної структури доходів населення, - експерт 12:15
Портнов подав у ДБР першу заяву про злочин Порошенка 11:58
У день 50-річчя Георгія Гонгадзе НСЖУ вимагає знайти і засудити замовників його вбивства 11:55
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok