Зеленський розповів, що має зробити Рада протягом 2 місяців

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні прийняв присягу, закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити Виборчий кодекс, закон про зняття депутатської недоторканності і повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.\r\nПро це він сказав у своїй інавгураційній промові в парламенті, передають Українські Новини.\r\n"Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки", - сказав Зеленський.\r\nТакож він закликав депутатів звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.\r\nЗеленський заявив, що все це Рада має зробити протягом 2 місяців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок Зеленський заявив про розпуск Ради після прийняття присяги.\r\nГлава СБУ Василь Грицак подав у відставку.