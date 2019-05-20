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20 травня 2019, понеділок, 10:48 35
Президент 2019-05-20T12:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський розпускає Раду

Зеленський розпускає Раду

Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший
Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив, що розпускає Раду 8-го скликання.

"Я розпускаю Верховної Ради 8-го скликання. Слава Україні!", - заявив Зеленський.

Перед цим він сказав, що очікує від Ради прийняття Виборчого кодексу, закону про зняття депутатської недоторканності та повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Також він закликав депутатів звільнити главу Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.

Зеленський заявив, що все це Рада повинна зробити протягом 2 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.

Раніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

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