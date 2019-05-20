Зеленський розпускає Раду

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, після того, як зачитав присягу і вступив на посаду Президента, заявив, що розпускає Раду 8-го скликання.\r\n"Я розпускаю Верховної Ради 8-го скликання. Слава Україні!", - заявив Зеленський.\r\nПеред цим він сказав, що очікує від Ради прийняття Виборчого кодексу, закону про зняття депутатської недоторканності та повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.\r\nТакож він закликав депутатів звільнити главу Служби безпеки України Василя Грицака, генерального прокурора Юрія Луценка і міністра оборони Степана Полторака.\r\nЗеленський заявив, що все це Рада повинна зробити протягом 2 місяців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав всіх українців президентами.\r\nРаніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.