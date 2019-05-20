Долар продовжує стрімко падати

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 травня на 0,68 коп. до 26,4787 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 2,03 коп. до 26,1997 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 5,08 коп. до 29,1752 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 5,59 коп. до 29,6545 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1997\r\n26,4787\r\n29,1752\r\n29,6545\r\n3,57\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3300\r\n26,6500\r\n29,3300\r\n29,8500\r\n3,97\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3300\r\n29,0000\r\n29,4800\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 травня гривня різко подешевшала.\r\nТакож національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.