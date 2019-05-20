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20 травня 2019, понеділок, 10:27 31
Економіка 2019-05-20T12:30:04+03:00
Українські Новини
Долар продовжує стрімко падати

Долар продовжує стрімко падати

Долар
Долар

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 травня на 0,68 коп. до 26,4787 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,03 коп. до 26,1997 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,08 коп. до 29,1752 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,59 коп. до 29,6545 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1997 26,4787 29,1752 29,6545 3,57 4,18
Максимальний 26,3300 26,6500 29,3300 29,8500 3,97 5,00
Мінімальний 26,0000 26,3300 29,0000 29,4800 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня гривня різко подешевшала.

Також національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

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