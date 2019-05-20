Інавгурація Зеленського: де дивитися онлайн-трансляцію церемонії

Сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського. Українські Новини розкажуть про те, де дивитися церемонію.\r\nПочаток церемонії заплановано на 10:00.\r\nЗазначимо, що з самого ранку перекрита вулиця Грушевського, а під будівлю Верховної Ради стягувалось велика кількість нацгвардійців і поліції.\r\nОфіційна трансляція інавгурації буде проходити на Громадському телебаченні.\r\n\r\nТакож майже всі загальнонаціональні телеканали будуть проводити свої трансляції.\r\nКрім того, текстову трансляцію інавгурації Володимира Зеленського можна буде вести Українські Новини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.\r\nТакож сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць.