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20 травня 2019, понеділок, 09:46 3
Суспільство 2019-05-20T09:57:08+03:00
Українські Новини
Інавгурація Зеленського: де дивитися онлайн-трансляцію церемонії

Інавгурація Зеленського: де дивитися онлайн-трансляцію церемонії

Сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського. Українські Новини розкажуть про те, де дивитися церемонію.

Початок церемонії заплановано на 10:00.

Зазначимо, що з самого ранку перекрита вулиця Грушевського, а під будівлю Верховної Ради стягувалось велика кількість нацгвардійців і поліції.

Офіційна трансляція інавгурації буде проходити на Громадському телебаченні.

Також майже всі загальнонаціональні телеканали будуть проводити свої трансляції.

Крім того, текстову трансляцію інавгурації Володимира Зеленського можна буде вести Українські Новини.

Як повідомляли Українські Новини, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.

Також сьогодні Київ масштабно обмежив рух через інавгурацію Зеленського: список перекритих вулиць.

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