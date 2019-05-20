У Бразилії невідомі розстріляли 11 осіб у барі

У Бразилії в результаті стрілянини, яку влаштувала група невідомих в барі, загинули 11 осіб. Про це повідомляє AP.

Так, повідомляється, що інцидент стався в столиці північного бразильського штату Пара.

За підтвердженими агентством державної безпеки даними, шість жінок і п'ятеро чоловіків загинули в результаті інциденту в районі Гуаму міста Белем.

За даними новинного сайту G1, поліція повідомила, що в нападі брали участь сім озброєних людей. Нападники прибули в бар на одному мотоциклі і трьох автомобілях.

Відзначимо, що в Ріо-де-Жанейро, другому за величиною місті країни, перестрілки між конкуруючими бандами не рідкість, а також між поліцією і злочинцями.

Як повідомляли Українські Новини, у Мексиці група невідомих розстріляла 13 чоловік у барі, серед них дитина.

Раніше атака в Нідерландах призвела до загибелі 3 і поранень 9 осіб.