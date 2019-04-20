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20 апреля 2019, суббота, 22:05 436
Америка 2019-04-20T22:05:15+03:00
Українські Новини
В Мексике группа неизвестных расстреляла 13 человек в баре, среди них ребенок

В Мексике группа неизвестных расстреляла 13 человек в баре, среди них ребенок

Вчера вечером, 19 апреля, в Мексике на бар напала вооруженная группа людей, и устроила стрельбу. В результате стрельбы погибли 13 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что инцидент произошел в городе Минатитлан на побережье Мексиканского залива.

"Семь мужчин, пять женщин и один ребенок погибли во время стрельбы, которая произошла недалеко от нефтеперерабатывающего завода в городе Минатитлан... Еще четыре человека получили ранения", - заявил представитель правительства штата Веракрус.

Отмечается, что мотивы нападения пока не установлены.

Известно, что нападение произошло во время семейного торжества. Представители штата рассказали, что члены вооруженной группы искали владельца одного из городских баров.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что штат Веракрус на юго-востоке Мексики является одним из наиболее опасных регионов страны.

Как сообщали Українські Новини, в Лос-Анджелесе похороны рэпера закончились перестрелкой: один погибший, трое раненых.

Ранее атака в Нидерландах привела к гибели 3 и ранениям 9 человек.

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