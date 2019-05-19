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19 травня 2019, неділя, 23:52 9
Шоу-бізнес 2019-05-20T01:15:01+03:00
Українські Новини
Петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала вже мільйон підписів

Петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала вже мільйон підписів

"Гра престолів". Скріншот: НВО

Понад мільйон людей залишили підписи під петицією з вимогою до каналу HBO перезняти восьмий сезон "Гри престолів", повідомляє Meduza.

Петиція була розміщена на change.org тиждень тому. Її автори вважають, що сценаристи восьмого сезону Девід Беніофф та Ді Бі Уайсс не впоралися зі своїм завданням, коли у них не було першоджерела у вигляді книг Джорджа Мартіна.

Петицію вже підтримали 1 081 712 осіб і нові підписи продовжують з'являтися кажую секунду.

Восьмий сезон "Гри престолів", заснований не на романі з циклу "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна, а на чернетках ще не опублікованих книг. На чернетках також ґрунтувалися шостий і сьомий сезони.

Заключна серія "Гри престолів" вийде в ніч на 20 травня.

Як повідомляли Українські Новини, HBO пояснив склянку зі Starbucks у Дейенеріс в серії "Гри престолів", а соцмережі сміялися над кіноляпом.

Також у промофото до передостанньої серії "Гри престолів" у Джеймі Ланністеров виросла нова рука.

Крім того, Джордж Мартін розповів про роботу над 3 спін-оффами "Гри престолів".

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Петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала вже мільйон підписів 23:52
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