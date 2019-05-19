Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими

Президент США Дональд Трамп висловив своє ставлення до абортів, сказавши, що він твердо виступає за право на життя, тим самим підтримавши американських законотворців, що фактично заборонили нещодавно аборти в двох штатах - Алабамі і Міссурі. Трамп сказав, що він проти абортів, за винятком випадків згвалтування, інцесту або серйозних проблем зі здоров'ям матері, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nДональд Трамп, чия позиція з питання про аборти змінювалася за останні роки, зберігав мовчання аж до суботи, коли він раптово вибухнув серією твітів, в яких виклав своє бачення ситуації.\r\n"Я дуже твердо за право на життя за трьома винятками - зґвалтування, інцест і захистом життя матері. Таку ж позицію займав Рональд Рейган", - написав Трамп.\r\n\r\nПрезидент додав, що деякі судові рішення, такі як призначення до складу Верховного суду Нілу Горсача і Бретта Кавано, допомогли посилити закон про аборти в деяких штатах.\r\n"Ми дуже далеко просунулися за останні два роки з нашими чудовими 105 новими федеральними суддями (і ще багато прибуде) і двома новими суддями у Верховному суді... і зовсім новим і позитивним поглядом на питання про право на життя", - написав Трамп.\r\nПитання переривання вагітності постало надзвичайно гостро після того, як минулого тижня у штаті Алабама був схвалений закон, що практично повністю забороняє аборти - навіть у випадках інцесту або насильства.\r\nАктивісти кампанії "За вибір", що відстоюють право кожної жінки самій вирішувати долю своєї вагітності, планують провести в неділю демонстрації протесту проти нового закону.\r\nПрихильники заборони в Алабамі кажуть, що новий закон може бути заблокований у суді, однак вони сподіваються, що подальші апеляції приведуть у підсумку до розгляду закону у Верховному суді, де зараз панують республіканці-консерватори.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів.\r\nРаніше в Норвегії хотіли обмежити аборти і тисячі громадян вийшли на протести.\r\nТакож пройшов протест проти заборони абортів.