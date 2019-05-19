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19 травня 2019, неділя, 22:59 7
Америка 2019-05-19T23:45:01+03:00
Українські Новини
Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими

Трамп назвав три ситуації, в яких вважає аборти допустимими

Дональд Трамп. Фото: realDonaldTrump/Instagram
Дональд Трамп. Фото: realDonaldTrump/Instagram

Президент США Дональд Трамп висловив своє ставлення до абортів, сказавши, що він твердо виступає за право на життя, тим самим підтримавши американських законотворців, що фактично заборонили нещодавно аборти в двох штатах - Алабамі і Міссурі. Трамп сказав, що він проти абортів, за винятком випадків згвалтування, інцесту або серйозних проблем зі здоров'ям матері, повідомляє "Російська служба BBC".

Дональд Трамп, чия позиція з питання про аборти змінювалася за останні роки, зберігав мовчання аж до суботи, коли він раптово вибухнув серією твітів, в яких виклав своє бачення ситуації.

"Я дуже твердо за право на життя за трьома винятками - зґвалтування, інцест і захистом життя матері. Таку ж позицію займав Рональд Рейган", - написав Трамп.

Президент додав, що деякі судові рішення, такі як призначення до складу Верховного суду Нілу Горсача і Бретта Кавано, допомогли посилити закон про аборти в деяких штатах.

"Ми дуже далеко просунулися за останні два роки з нашими чудовими 105 новими федеральними суддями (і ще багато прибуде) і двома новими суддями у Верховному суді... і зовсім новим і позитивним поглядом на питання про право на життя", - написав Трамп.

Питання переривання вагітності постало надзвичайно гостро після того, як минулого тижня у штаті Алабама був схвалений закон, що практично повністю забороняє аборти - навіть у випадках інцесту або насильства.

Активісти кампанії "За вибір", що відстоюють право кожної жінки самій вирішувати долю своєї вагітності, планують провести в неділю демонстрації протесту проти нового закону.

Прихильники заборони в Алабамі кажуть, що новий закон може бути заблокований у суді, однак вони сподіваються, що подальші апеляції приведуть у підсумку до розгляду закону у Верховному суді, де зараз панують республіканці-консерватори.

Як повідомляли Українські Новини, парламент Ірландії проголосував за легалізацію абортів.

Раніше в Норвегії хотіли обмежити аборти і тисячі громадян вийшли на протести.

Також пройшов протест проти заборони абортів.

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