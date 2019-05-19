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19 травня 2019, неділя, 21:19 42
Верховна Рада і партії 2019-05-19T23:45:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук не буде брати до своєї партії чинних депутатів Ради, хоча "серед них багато хороших людей"

Вакарчук не буде брати до своєї партії чинних депутатів Ради, хоча "серед них багато хороших людей"

Святослав Вакарчук Фото: okeanelzyofficial/Facebook
Святослав Вакарчук Фото: okeanelzyofficial/Facebook

Співак Святослав Вакарчук виключає потрапляння діючих депутатів Верховної Ради до списку його партії "Голос", рейтинг якої не дотягує до 1%.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

На його ж думку, партія "Голос" має добрі шанси потрапити до парламенту.

"Наш список буде складатися з людей, які зараз не є народними депутатами", - заявив Вакарчук.

При цьому він підкреслив, що серед діючих депутатів є багато хороших людей.

Також Вакарчук зазначив, що не сумнівався в питанні створення власної політичної партії.

Він заявив, що і не планував йти в Президенти, оскільки вважає, що у Ради більше повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборчий штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.

Також Вакарчук заявляв, що не піде в Президенти 2019 році.

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