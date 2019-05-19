Вакарчук не буде брати до своєї партії чинних депутатів Ради, хоча "серед них багато хороших людей"

Співак Святослав Вакарчук виключає потрапляння діючих депутатів Верховної Ради до списку його партії "Голос", рейтинг якої не дотягує до 1%.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", передають Українські Новини.\r\nНа його ж думку, партія "Голос" має добрі шанси потрапити до парламенту.\r\n"Наш список буде складатися з людей, які зараз не є народними депутатами", - заявив Вакарчук.\r\nПри цьому він підкреслив, що серед діючих депутатів є багато хороших людей.\r\nТакож Вакарчук зазначив, що не сумнівався в питанні створення власної політичної партії.\r\nВін заявив, що і не планував йти в Президенти, оскільки вважає, що у Ради більше повноважень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни.\r\nКрім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборчий штаб, який розмістив по сусідству з Володимиром Гройсманом.\r\nТакож Вакарчук заявляв, що не піде в Президенти 2019 році.