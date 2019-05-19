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19 травня 2019, неділя, 19:55 16
Суспільство 2019-05-19T21:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: День Європи гучно та яскраво відзначили з 70-кілограмовим тортом в Одесі

Фото дня: День Європи гучно та яскраво відзначили з 70-кілограмовим тортом в Одесі

День Європи в Одесі. Фото: Думська
День Європи в Одесі. Фото: Думська

Сьогодні, 19 травня, в Одесі масштабно відзначають День Європи. Зокрема, свято розпочалося з урочистого підняття прапора Євросоюзу на Думській площі.

Про це повідомляють одеські ЗМІ.

Біля пам'ятника Дюку на честь Дня Європи та 100-річчя Одеської кіностудії розрізали величезний 70-кілограмовий торт. Також всім присутнім роздали 100 пряникових картин, на яких були зображені одеські пам'ятки, виконані у вигляді кадрів кіноплівки.

"Все це ми зробили за два тижні, - розповіла "Думській" Оксана Бубликова. — Тут не тільки робота кондитерів. Тут працювали інженери, зварювальники, художники. Всі люди, які допомагають нам з цим проектом, — мої друзі, звичайні одесити: болгари, українці, євреї. Ми зібрали тут всіх з Одеси".

Також в цей день виступали дитячі творчі колективи, які виконували танці різних країн, що входять в Євросоюз.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обурився поганою організацією Кабміном і КМДА вшанування 75-ї річниці депортації кримських татар 18 травня.

Раніше святкування Дня Європи в один день із вшануванням жертв політичних репресій викликало дискусії.

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