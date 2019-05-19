Фото дня: День Європи гучно та яскраво відзначили з 70-кілограмовим тортом в Одесі

Сьогодні, 19 травня, в Одесі масштабно відзначають День Європи. Зокрема, свято розпочалося з урочистого підняття прапора Євросоюзу на Думській площі.\r\nПро це повідомляють одеські ЗМІ.\r\n\r\n\r\nБіля пам'ятника Дюку на честь Дня Європи та 100-річчя Одеської кіностудії розрізали величезний 70-кілограмовий торт. Також всім присутнім роздали 100 пряникових картин, на яких були зображені одеські пам'ятки, виконані у вигляді кадрів кіноплівки.\r\n\r\n\r\n\r\n"Все це ми зробили за два тижні, - розповіла "Думській" Оксана Бубликова. — Тут не тільки робота кондитерів. Тут працювали інженери, зварювальники, художники. Всі люди, які допомагають нам з цим проектом, — мої друзі, звичайні одесити: болгари, українці, євреї. Ми зібрали тут всіх з Одеси".\r\nТакож в цей день виступали дитячі творчі колективи, які виконували танці різних країн, що входять в Євросоюз.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обурився поганою організацією Кабміном і КМДА вшанування 75-ї річниці депортації кримських татар 18 травня.\r\nРаніше святкування Дня Європи в один день із вшануванням жертв політичних репресій викликало дискусії.