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19 травня 2019, неділя, 08:00 87
Економіка 2019-05-20T06:15:05+03:00
Українські Новини
Квартири в новобудовах: як визначити законність будівництва при купівлі

Квартири в новобудовах: як визначити законність будівництва при купівлі

Новобудови. Фото: hyser
Новобудови. Фото: hyser

Щоб не потрапити на шахраїв при купівлі житла в будинку, який знаходиться в процесі будівництва, в першу чергу потрібно переконатися, що забудовник надійний.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.

"У новому будинку головні критерії - обрати надійного забудовника, подивитися, скільки будинків він вже здав, чи були здані вже вдома в цьому ЖК, і тоді можна спокійно і сміливо купувати", - розповів Сороковий.

Також експерт порадив звертатися до професіоналів при купівлі нерухомості, тому що тільки фахівець зможе оцінити законність угоди та всіх документів.

Раніше Українські Новини писали, в яких районах будуються дешеві квартири і як не потрапити на шахраїв при купівлі житла.

Також експерт розповів, як зміняться ціни на житло в Києві до кінця року.

 
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