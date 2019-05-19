Квартири в новобудовах: як визначити законність будівництва при купівлі

Щоб не потрапити на шахраїв при купівлі житла в будинку, який знаходиться в процесі будівництва, в першу чергу потрібно переконатися, що забудовник надійний.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.

"У новому будинку головні критерії - обрати надійного забудовника, подивитися, скільки будинків він вже здав, чи були здані вже вдома в цьому ЖК, і тоді можна спокійно і сміливо купувати", - розповів Сороковий.

Також експерт порадив звертатися до професіоналів при купівлі нерухомості, тому що тільки фахівець зможе оцінити законність угоди та всіх документів.

Раніше Українські Новини писали, в яких районах будуються дешеві квартири і як не потрапити на шахраїв при купівлі житла.