Квартири в новобудовах: як визначити законність будівництва при купівлі

Щоб не потрапити на шахраїв при купівлі житла в будинку, який знаходиться в процесі будівництва, в першу чергу потрібно переконатися, що забудовник надійний.\r\nПро це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.\r\n"У новому будинку головні критерії - обрати надійного забудовника, подивитися, скільки будинків він вже здав, чи були здані вже вдома в цьому ЖК, і тоді можна спокійно і сміливо купувати", - розповів Сороковий.\r\nТакож експерт порадив звертатися до професіоналів при купівлі нерухомості, тому що тільки фахівець зможе оцінити законність угоди та всіх документів.\r\nРаніше Українські Новини писали, в яких районах будуються дешеві квартири і як не потрапити на шахраїв при купівлі житла.\r\n\r\nТакож експерт розповів, як зміняться ціни на житло в Києві до кінця року.\r\n\r\n