Канцлер Австрії Курц оголосив про дострокові вибори

В Австрії проведуть дострокові вибори через скандал навколо віце-канцлера Хайнца-Крістіан Штрахе, який пішов у відставку. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє ВВС.

"Своєю поведінкою Австрійська партія свободи шкодить реформам і заважає на шляху до змін. Вона шкодить іміджу нашої країни, і я хочу сказати чесно, це не відповідає тому політичному підходу, який є у мене", - заявив Курц.

Так, Курц зазначив, що вибори потрібно провести як можна швидше".

Відзначимо, що в п'ятницю німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel опублікували відеозапису вчтречи, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці.

Згідно з опублікованими записами, віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Штрахе зустрічався з росіянкою Оленою Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

Як повідомляли Українські Новини, Австрія почала головувати у Раді ЄС.

Раніше канцлер Австрії Курц дружньому поговорив по телефону з Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні.